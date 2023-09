Am Donnerstag mussten Feuerwehrleute zu einem Einsatz auf einem Jessener Parkplatz ausrücken. Was passiert ist.

Flammen aus dem Motorraum - So reagierte der Fahrer

Feuerwehreinsatz auf Parkplatz in Jessen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ/KA - Als ein Fahrer am Donnerstag, 21. September, gegen 13.30 Uhr den Motor seines Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen startete, nahm er Feuer aus dem Motorraum wahr.