Flämingfreunde unterwegs in ihrer Tracht

Schweinitz/MZ - In einer Abordnung des Mitteldeutschen Heimat- und Trachtenverbandes (MHTV) haben am vergangenen Wochenende Doris und Walter Puhlmann aus Schweinitz mit ihren Mitstreitern vom Verein Fläming-Freunde Jüterbog, Marlies und Charles Koppehele und Roswita und Werner Karbaum, am vergangen Wochenende beim Deutschen Trachtentag in Wendlingen (Baden Württemberg) die Flämingtracht präsentiert.