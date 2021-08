Firmenteams können sich zum Bowling-Turnier in Jessen melden

Jessen - Das Turnier um den 17. Firmen-Gold-Pokal wird am Sonntag, 10. Oktober, im Schlosspark-Bowling in Jessen ausgetragen. Teilnehmen können dort alle Firmen aus dem Landkreis Wittenberg oder Unternehmen, deren Mitarbeiter im Kreis wohnen.

Alle Spieler, so besagt es das Reglement, müssen in der Firma beschäftigt oder im ersten Grade mit Inhaber oder Mitarbeiter verwandt seien. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, davon maximal ein „Profi“ (ab 160 Pins in einem Spiel). Das Startgeld beträgt sieben Euro pro Spieler.

Anmeldungen werden von jetzt an bis zum 5. September erwartet. Die Auslosung der Startbahnen erfolgt am 8. September um 19 Uhr im Schlosspark-Bowling in Jessen. Der Wettkampf selbst wird dann am 10. Oktober ab 10 Uhr ausgetragen. Auf die Vorrunden folgen die Halbfinals und das Finale. Für die besten Mannschaften stehen wieder Pokale bereit. (mz)