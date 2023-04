Tierwelt

Tierwelt: Ein «fliegender Edelstein»

Es brütet in metertiefen Röhren in der Erde, geht blitzschnell auf Fischjagd - und wurde vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) zum Vogel des Jahres 2009 gekürt. «Der Eisvogel steht dabei symbolisch für einen ganzen Lebensraum und das sind in diesem Fall die naturnahen Gewässer», erklärt der Vogelschutz-Experte des NABU, Markus Nipkow aus Berlin, diese Wahl.