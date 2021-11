Feuerwehrtechnik in Jessen auf Herz und Nieren geprüft - Und was mit dem Bürgermeister besprochen wurde

Die Feuerwehrtechnik in Jessen wird einer umfangreichen Kontrolle unterzogen. Was bei der Abnahme durch den Bürgermeister zur Sprache kommt.

Jessen/MZ - Die Technik ist in Ordnung, sagt Frank Siebert, Gerätewart in der Freiwilligen Feuerwehr Jessen. Größere Schäden seien nicht entdeckt worden, berichtet er Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD). Dieser Termin ist für das Stadtoberhaupt ein fester, der jedes Jahr im Spätherbst wiederkehrt. Die Stadtwehrleitung informiert dabei, wie es um die ihr zur Verfügung stehende Technik bestellt ist.

Viel Freizeit investiert

Als Fahrzeug-Appell wird das bezeichnet. Bereits seit DDR-Zeiten werde das in der Wehr so gehandhabt und ein passenderer Begriff dafür sei bislang nicht gefunden worden. Mit der Ausstattung seien die Feuerwehrleute zufrieden, sagt Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer, sowohl vom Umfang als auch vom Zustand her. Der wurde in den vergangenen zwei Wochen intensiv geprüft. Da wird neben anderem ausgebaut, geprüft und intensiv gereinigt. In der normalen Ausbildung sei das nicht zu schaffen. Darum ist die Wehrleitung allen Feuerwehrleuten dankbar, die in ihrer Freizeit, etwa vor oder nach ihrer Arbeit, im Gerätehaus tätig waren, um die Technik auf Herz und Nieren zu prüfen. Auch die Sicherheitsprüfungen bzw. die Tüv-Kontrollen werden in diesen Zeitraum gelegt, berichtet Frank Siebert. Michael Jahn lobt das besondere Engagement der Feuerwehrleute für intakte Technik.

Allerdings, so erfährt der Bürgermeister, je neuer die Technik ist, umso anfälliger sei sie, sagt Ortswehrleiter Thomas Riedel, zugleich stellvertretender Stadtwehrleiter. Was einst als robust galt werde immer sensibler, fügt Hans-Peter Schaefer an. Wenn alte Technik durch neue ersetzt werden müsse, sei das deutlich zu merken. Und da stelle sich dann auch die Frage, wie lange dafür Ersatzteile zur Verfügung stehen werden. Zudem ändern sich Vorschriften, weist Hans-Peter Schaefer auf ein weiteres Problem hin. „Die Forderungen werden immer höher.“ Folgen seien größerer Personal- und Zeitaufwand. Das trifft neben anderem auf den Digitalfunk zu. Bei rund 200 Funkgeräten, verdeutlicht Frank Siebert, komme einiges an Arbeit zusammen.

Der umfangreiche Fahrzeugbestand sei bei der Größe der Stadt schon etwas Besonderes, äußert Thomas Riedel. So etwas suche wohl in Deutschland seinesgleichen, aber das sei auch der umfangreichen Fläche geschuldet, für die Verantwortung zu tragen ist. Immerhin besteht Jessen aus 44 Ortsteilen. Als Vorteil in der Organisation der Feuerwehrarbeit hat sich dabei erwiesen, dass Jessen ziemlich zentral liegt, sagt Hans-Peter Schaefer. Dadurch lasse sich hier vieles konzentrieren. Eine Randlage wäre da wesentlich ungünstiger. Zudem lobt er die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen, im Landkreis, aber auch mit jenen hinter den Landesgrenzen.

Wie umfangreich der Fahrzeugbestand der Feuerwehren im Stadtgebiet von Jessen ist, das wurde während einer Bereichsausbildung Ende August auf dem Schulfestplatz demonstriert. Foto: Grommisch

Extreme Kosten

Die Technik der Feuerwehren ist die eine Seite, die Finanzlage der Kommune die andere. Denn die Preise für neue Fahrzeuge sind deutlich gestiegen. Die Jessener wissen, wovon sie reden. Über Landesförderung soll nämlich Klöden ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bekommen. Bestellt ist es. Das HLF 20 hat mal etwa 350.000 Euro gekostet. Zwischendurch wurde mit 550.000 Euro gerechnet. Jetzt ist der Stand bei 495.000 Euro. 190.000 Euro Fördermittel können für die Beschaffung durch das Land eingesetzt werden. Das übrige Geld muss aus der Stadtkasse kommen. Das lasse sich nur über einen Kredit finanzieren, informiert der Bürgermeister.

Aktuell wird auch an der Risikoanalyse der Stadt gearbeitet. Ein wesentlicher Bestandteil darin ist die technische Ausstattung. Die Analyse werde im nächsten Jahr Thema im Stadtrat sein, blickt Thomas Riedel voraus.

Auch in den Stützpunktwehren gibt es solche Kontrollen der Technik, lässt Frank Siebert wissen. Zudem ist der Fahrzeug-Appell sozusagen die große eigene Durchsicht, daneben erfolge einmal im Monat die kleine Fahrzeugpflege durch Maschinisten.

Nicht allein den Fahrzeugen und der Löschtechnik galt in den vergangenen Wochen die Aufmerksamkeit im Gerätehaus. Darin geschaffen wurde auch eine Umkleidekabine für Frauen, die jetzt der Einsatzabteilung angehören. Denn die Männer sind öfters nicht mehr unter sich, wenn ausgerückt werden muss.

„Haltet eure Leute zusammen“, sagt Michael Jahn. Für viele sei die Mitarbeit in der Wehr nicht allein Pflicht, sondern Leidenschaft, erwidert Thomas Riedel. Mit Sorge wird allerdings auf die Corona-Lage geschaut. Wenn Gegenmaßnahmen erneut die Arbeit der Feuerwehren behindern sollten, könnte das fatale Folgen haben, auch in Bezug auf das freiwillige Engagement der Frauen und Männer. Soweit dürfe es nicht kommen, hieß es.