Feuerwehren aus dem Kreis Wittenberg helfen bei Großbrand nahe Falkenberg

Feuerwehrleute aus sechs Wehren des Kreises und aus Dessau-Roßlau nehmen am Dienstagmorgen in Prettin Aufstellung, um im Nachbarkreis Elbe-Elster beim Löschen eines großen Waldbrandes zu helfen. Sie fahren mit fünf Tankern und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, was auf dem Video zu sehen ist.

Prettin/MZ - Feuerwehrleute aus Prettin, Apollensdorf, Gräfenhainichen, Coswig und Kemberg helfen seit dem Dienstagmorgen, einen Waldgroßbrand im Nachbarkreis Elbe-Elster zu bekämpfen. Dazu kommen Einsatzkräfte aus Meinsdorf von Dessau-Roßlau. Seit Montagnachmittag brennt im Elbe-Elster-Kreis Wald. Bis zum Dienstagvormittag hatte sich das Feuer mit Zentrum nahe dem Falkenberger Ortsteil Kölsa-Siedlung zu einem Großbrand ausgeweitet, der um die 850 Hektar umfasste. Noch in der Nacht hatte daher die Kreisverwaltung Elbe-Elster in Herzberg ein Amtshilfeersuchen an das Landratsamt in Wittenberg gerichtet. Man bat darum, fünf Tanker zu entsenden. Das erklärte am Vormittag der Abteilungsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, Nils Huber, aus der Einsatzleitstelle Wittenberg.