Feuerwehreinsatz in Jessen: Zweijähriges Kind sperrt Eltern aus

Jessen/MZ - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jessen sind am Sonntagmorgen zu einem Einsatz in die örtliche Lindenstraße ausgerückt. Was ist passiert? Wie Ortswehrleiter Thomas Riedel informiert, hat ein zweijähriges Kind seine Eltern aus Versehen ausgesperrt. Diese haben auf dem Balkon gestanden und konnten nicht mehr in die Wohnung zurück. Die angerückten Feuerwehrleute haben vor einer Hubrettungsbühne aus ein angekipptes Fernster geöffnet und kurz darauf auch die Balkontür.

Die ganze Rettungsaktion hat laut Riedel 30 Minuten gedauert. Es sei niemand verletzt, am fachmännisch geöffneten Fenster befinden sich keine Schäden. Insgesamt sind sieben Kameraden mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort gewesen. Die Alarmierung ist um 9.10 Uhr erfolgt. Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr heißt es: „Die Besatzung des Teleskopmastes öffnete ein Fenster und befreite die Eltern aus ihrer misslichen Lage“. Weitere Feuerwehren mussten nicht hinzugezogen werden. Um 9.40 Uhr war laut Einsatzprotokoll alles beendet - und die Eltern glücklich.