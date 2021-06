Feuerwehreinsatz in Jessen: Mehrfamilienhaus evakuiert wegen Rauch aus Stromkasten

Jessen - Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jessener Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Gegen 22.53 Uhr war Rauch aus einem Stromverteiler im Keller ausgetreten. Das Treppenhaus war total verqualmt, die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Für die Mieter der oberen Stockwerke wurde das mittels Hubrettungsbühne ...

Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jessener Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Gegen 22.53 Uhr war Rauch aus einem Stromverteiler im Keller ausgetreten. Das Treppenhaus war total verqualmt, die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Für die Mieter der oberen Stockwerke wurde das mittels Hubrettungsbühne ermöglicht.

Zum Einsatz kamen zahlreiche Kameraden der Feuerwehren aus Jessen und der umliegenden Dörfer. Alle Rettungswagen der Jessener Region eilten zur Einsatzstelle. Die Notfallsanitäter prüften, ob bei den Anwohnern Rauchgasvergiftungen vorlägen.

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Da der Rauch auch in den Hausflur des Nachbareinganges zog, wurden auch diese Bewohner evakuiert.

Alle Mieter kamen vorerst in einer Sporthalle unter. Gegen 0.30 Uhr konnten die Mieter des Nachbareinganges wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Mieter des betroffenen Einganges kamen im Schützenhaus sowie bei Freunden und Verwandten unter. Die Kriminalpolizei in Jessen hat zur Klärung der Brandursache ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (mz/red/ka)