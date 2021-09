Klöden - Am späten Donnestagabend wurde der Polizei um 21.01 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Neustraße in Klöden gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr, welche den Brand löschte, handelte es sich um einen Schwelbrand.

Personen kamen nicht zu Schaden. Ein technischer Defekt als Brandursache wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei hat ein Brandermittlungsverfahren zur genauen Klärung der Brandursache eingeleitet.