Feuerwehr in Linda bestätigt ihre „alte“ Führungstruppe

Gleich zwei erfreuliche Anlässe gibt es bei Jonas Peters. Er wird für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt und zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Linda/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Linda wird auch in den nächsten Jahren von Hartmut Lange geführt. Sein Stellvertreter bleibt Klaus Unger. Das ist das Ergebnis der Wahl in der Jahreshauptversammlung. Offen wurde am Freitagabend im Gerätehaus über die beiden erfahrenen Feuerwehrleute abgestimmt. Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden. Andere Bewerber gab es nicht. Jessens Stadtrat hat die Entscheidung der Lindaer Feuerwehrleute noch zu bestätigen.