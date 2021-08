Fest auf der Elbpromenade in Elster

Am kommenden Sonnabend soll ab dem Nachmittag in Elster gefeiert werden. Was Besucher beachten und woran sie denken sollten.

Mal ein Blick zurück, als die Tradition in Elster ins Leben gerufen wurde. Das erste Schifferfest in Elster wurde im August 2007 gefeiert. Seitdem hat sich die Veranstaltung zu einem Anziehungspunkt etabliert.

Elster - Musik und Geselligkeit werden am kommenden Sonnabend auf der Elbpromenade in Elster dominieren. Auch wenn die Rahmenbedingungen, sprich die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung, von den Organisatoren einen deutlich höheren Aufwand erfordern, so soll doch auf das Schifferfest in Elster nicht verzichtet werden. Der Vorstand habe sich dazu bekannt, sagt Heimatvereinsvorsitzende Sabine John am Dienstag. Noch ein Jahr ohne Schifferfest nach der Absage 2020 sollte es nicht geben.

Mit Blasmusik und Tanz

Das Programm ist erstellt, das Hygienekonzept liegt vor. Die Vorbereitungen laufen, so dass am kommenden Sonnabend, 28. August, ab 13.30 Uhr auf der Elbpromenade das Schifferfest gefeiert werden kann, natürlich mit der 23. Miss Elbenixe Stephanie Ott. Sie ist seit ihrer Kürung Ende August 2019 im Amt und ihre Amtszeit währt, so ist es geplant, bis zum Schifferfest 2022. Die Elbaue-Musikanten werden ab 13.30 Uhr dort aufspielen. Gegen 20 Uhr beginnt dann der Tanzabend mit der Band „Adoxa boreal“.

Und zu späterer Stunde, wenn sich die Dunkelheit über Elster gelegt hat, wird es das traditionelle Bootskorso geben, und auch ein Feuerwerk soll gezündet werden. Verschiedene Stände für Speisen und Getränke werden bereit stehen. „So wie es die Leute aus vergangenen Jahren gewöhnt sind“, sagt Sabine John.

Doch einiges wird diesmal anders sein. Dazu gehört, dass für jene, die das Festgelände an der Elbpromenade betreten wollen (Einlass ab 12.30 Uhr), die 3-G-Regel (vollständig geimpft, genesen oder getestet) gilt. Um das kontrollieren zu können, wird das Areal eingezäunt sein. Ein Sicherheitsdienst ist dann vor Ort und unterstützt die Organisatoren.

Der Zugang erfolgt über den Ein- und Ausgang an der Fährzufahrt. Wer nicht geimpft, genesen und getestet ist, hat die Möglichkeit, einen Selbsttest vorzunehmen. Das hat allerdings im Beisein des Personals am Zugang zu geschehen, macht Sabine John deutlich. Die Selbsttests sind von den Besuchern hierfür mitzubringen. Zudem werden die Kontaktdaten der Gäste erfasst.

Erinnerung an Traditionen

Ortsbürgermeister Wolfgang Fröbe (Freie Wähler) erinnert daran, dass dieses Fest ins Leben gerufen wurde, um alljährlich an die Tradition der Elbeschiffer und der Fischer in Elster zu erinnern. „Das ist von Jahr zu Jahr immer besser angenommen worden.“ Dieses Mal sind die Bedingungen durch die Pandemie andere. Er wünscht, dass alles ordentlich abläuft.

Die Organisatoren freuen sich auf ihre Gäste und hoffen auf deren Verständnis für die besonderen Bedingungen. (mz)