Mit Video: Kicken wie im Stadion - Was Kinder im Fußballcamp von Paul Pflug in Jessen erleben

Paul Pflug richtet erstmals seit Corona sein Fußballcamp wieder in Jessen aus. Was die Kicker alles erlebt haben.

Jessen/MZ/ASD - „Los Jungs alle mit anfassen“, fordert Paul Pflug die 16 Nachwuchsspieler seines Fußballcamps auf, das Tor auf die kurze Seite in der Jessener Mehrzweckhalle zu tragen. Die Kinder trainieren im Alltag in Sportvereinen in der Kreisstadt Wittenberg, in Jessen, Annaburg, Prettin und Linda, dem Heimatort von Paul Pflug.