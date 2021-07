Ferienspaß am Fließband in Elster

Elster/MZ - Sabine Hoffmann entsperrt das Display ihres Smartphones und wischt mit dem Finger bis zum entscheidenden Foto. „So sieht die neue Hüpfburg aus“, sagt die Chefin des Jugendclubs „Zuflucht“ Elster, die glücklich darüber ist, dass das XXL-Spielgerät in den Sommerferien geliefert wird.

Der Plan für fünf Wochen Ferienspaß ist fertig. Bei der Gestaltung des Plans, so Hoffmann, haben die Kinder ihr Mitspracherecht genutzt, damit alle Wünsche berücksichtigt werden. „Nach der erneuten coronabedingten Absage des traditionellen Zeltlagers wollten sie wenigstens ein paar Mal im Jugendclub übernachten“, so Sabine Hoffmann, die gemeinsam mit sechs Helfer versucht, den Kindern „richtig tolle Ferien“ zu bieten.

Los geht es am 22. Juli mit einer - so steht es im Programm - megagroßen Überraschung. Fünf weitere, verrät Hoffmann, werden folgen. Obwohl die Kinder nicht wissen, was sich die Chefin Spannendes ausgedacht hat, liegen fast 40 Anmeldungen vor. Die Leiterin ist froh, dass sie mit ihren Ideen bei den Vereinen und Firmen in der Region offene Türen eingerannt ist. „Die sind von den coronabedingten Schließungen ebenfalls betroffen gewesen und glücklich, sich wieder zu präsentieren.“

Zu den Stammgästen zählen auch verschiedene freiwillige Feuerwehren. Nachwuchs, so die Chefin, werde überall gebraucht. Bei den Besuchern des Jugendclubs mit ganz oben auf der Wunschliste steht eine „Wasserbombenschlacht“. Dafür stehen laut Hoffmann 5.000 Luftballons zur Verfügung. Grillen, Nachtwanderungen, Kanufahrt auf der Elbe und kreative sowie sportliche Wettbewerbe runden das fünfwöchige Programm ab.

Und: Nudeln mit Tomatensoße vom Partyservice aus Listerfehrda. „Das darf nie fehlen“, so Hoffmann. Der Jugendclub ist in der Ferienzeit täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im Oktober beginnt die Chefin zusammen mit einem festen Stamm von Helfern mit der Planung des Zeltlagers für 2022. „Das wird zu 1.000 Prozent stattfinden“, ist sie nach zwei Absagen optimistisch.Das gesamte Programm ist auf der Facebook-Seite des Jugendclubs „Zuflucht“ abgebildet. (mz)