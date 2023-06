Am vergangenen Wochenende wurde in Gorsdorf und Hemsendorf das 50. Parkfest gefeiert. Weil die Bäume im Park am Hemsendorfer Wasserschloss jedoch vom Goldafter befallen sind, wurde dieses Jahr am Dorfgemeinschaftshaus in Gorsdorf gefeiert, wo der Festumzug zur Eröffnung am Samstag hinführte.

(Foto: Kauper)