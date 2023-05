Die Stadt Annaburg soll knapp 36.000 Euro an das Landesverwaltungsamt zurückzahlen.

Annaburg/MZ/KA - Knapp 36.000 Euro muss die Stadt Annaburg nach jetzigem Stand an Fördermitteln an das Landesverwaltungsamt zurückzahlen. Darüber hatte Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) die Stadträte in der Sitzung vergangene Woche informiert.