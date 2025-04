Die Freude über ein neues Tanklöschfahrzeug währt in Mühlanger nur kurz. Die Kameraden finden 37 Mängel, darunter fehlende Gurthalter. Was mit dem neuen Einsatzfahrzeug jetzt passiert.

Fehlende Gurthalter: Feuerwehr Mühlanger entdeckt 37 Mängel am neuen Einsatzfahrzeug

Die Kameraden finden 37 Mängel an dem neuen Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mühlanger.

Mühlanger/Zahna-Elster/MZ - Es hätte ein Freudentag für die Feuerwehr in Mühlanger werden sollen. Anfang April ist das neue Tanklöschfahrzeug TLF 3000 am Gerätehaus eingetroffen. Das moderne Einsatzfahrzeug sollte ein mehr als 30 Jahre altes TSF-W ersetzen. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, begleitet von der Jugendabteilung, empfingen das neue Fahrzeug mit einem kleinen Fest. Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) überreichte feierlich den symbolischen Schlüssel an Wehrleiter Jens Höhne. Doch die anfängliche Euphorie wich schnell der Ernüchterung.