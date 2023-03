Jessen/MZ/GRO - Die 42. Stadtmeisterschaft im Bowling wurde am Sonntagabend im Schlosspark-Bowling entschieden. Heiko Zweering aus Blönsdorf war als Favorit in das Finale gegangen, in dem drei Spiele zu absolvieren sind. Die Hoffnung der unmittelbaren Verfolger, an ihm noch vorbeiziehen zu können, hat sich an dem Abend nicht erfüllt. Mehrere Starter haderten mit ihren Ergebnissen. 200 Punkte in einem Spiel wurden diesmal von niemandem erreicht. So hat sich an der Spitze nichts verändert.

