Farbenfroh und kreativ mit Sabine Hoffmann

Sabine Hoffmann zeigt in der Bastelwerkstatt des Jugendclubs Elster, wie eine Regenbogenblume gestaltet werden kann.

Elster - Seit Beginn der Pandemie denkt sich Sabine Hoffmann, die Leiterin des Elsteraner Jugendclubs „Zuflucht“, Aktivitäten aus, die die Kinder auch zu Hause mit ihrer Familie, Freunden oder alleine machen können, um Abwechslung in den tristen Corona-Alltag zu bekommen. Vor allem wenn, wie gerade eben, der Jugendclub geschlossen bleiben muss. „Im ersten Lockdown haben die Kinder und Jugendlichen zunächst fleißig Regenbögen gemalt und gebastelt“, erinnert sich Hoffmann an ihren ersten Aufruf.

Die Regenbögen wurden in Fenster, an Zäune und andere Stellen gehängt, um das Stadtbild etwas bunter werden zu lassen. Es folgten Aufrufe zum Basteln von Sonnen, Bauen von Schneemännern oder zum Backen und Sport treiben. „Jetzt wollen wir, angelehnt an die erste Aktion, gemeinsam Regenbogenblumen basteln“, sagt Sabine Hoffmann und erklärt wie es funktioniert:

1 Materialien bereit legen und Schablone basteln

Für die bunte Regenbogenblume wird Bastelpapier in verschiedenen Farben benötigt, ein Klebestift, eine Schere und bunte Filzstifte. Als Erstes nimmt man jedoch ein ganz normales Blatt Papier. Daras wird die Schablone für die Blütenblätter gemacht. „Das Blatt am besten längs zur Hälfte knicken und dann auf eine Seite den Bogen für die Blüte malen. So wird es symmetrisch“. Sabine Hoffmann nimmt Papier im A4-Format. Aber auch größere oder kleinere Blätter können benutzt werden. Entlang des aufgemalten Bogens wird nun die Schablone geschnitten.

Eine Schablone anfertigen (Foto:Gorldt)

2 Mit der Schablone die Blüten aufmalen

Dann wird die weiße Schablone einfach auf das bunte Papier gelegt. Mit einem Bleistift kann dann entlang der Schablone der Umriss nachgezeichnet werden. „Legt die Schablone am besten unten ganz an den Rand an. Dann braucht man hier nicht noch ausschneiden, sondern nur noch an den Seiten“, erklärt Sabine Hoffmann und empfiehlt, erst einmal alle bunten Blüten vorzuzeichnen. Wie viele Blüten man braucht, kann jeder selbst entscheiden. Die Jugendclubleiterin empfiehlt je nach Größe der Blume etwa zehn.

Blütenblätter vorzeichnen (Foto: Gorldt)

3 Bunte Blütenblätter ausschneiden

Nun geht es an das Ausschneiden der bunten Blütenblätter. „Sollte es nicht ganz gerade werden, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Das fällt später nicht mehr auf“, sagt Hoffmann. „Man kann auch zwei Blätter übereinander legen und so gleich zwei Blüten auf einmal ausschneiden. Dann geht es etwas schneller.“

Blütenblätter ausschneiden (Foto: Gorldt)

4 Die Blütenblätter aneinander legen

Jetzt können die Blätter aneinander gelegt werden in Form der Blume. Hier kann jeder selbst entscheiden, wie eng sie zusammen liegen sollen. Das hängt von der gewünschten Größe und der Anzahl der Blätter ab. Für die Mitte der Blüte schneidet die Jugendclubleiterin noch zwei gelbe Kreise aus. Hoffmann schneidet sie freihändig aus. Wer möchte, kann aber auch einen Zirkel nehmen und so die Kreise vorzeichnen.

Die Blütenblätter hinlegen (Foto: Gorldt)

5 Die Blütenblätter und Kreise aneinander kleben

Liegt alles wie gewünscht, kann das Kleben beginnen. „Eine Außenseite vom Blatt einfach über die andere kleben.“ Nach den Blüten wird der Kreis in der Mitte aufgeklebt und die Blume umgedreht. Jetzt noch den zweiten Kreis aufkleben. „Zwei Kreise machen die Blume einfach stabiler“. Beim Umdrehen darauf achten, dass die Blume nicht auf Kleberesten liegt.

Alles zusammenkleben (Foto: Gorldt)

6 Die Blume beschriften und aufhängen

Wer mag, beschriftet die Blume. Ob Wünsche, Mitteilungen oder Sehnsüchte. Alles ist erlaubt. Sabine Hoffmann schlägt einen Spruch vor: „Wir, die Kinder und Jugendlichen vom Jugendclub Elster, wollen die Welt etwas bunter machen“. Jeder kann das selbst entscheiden. Auch die Blätter können beschriftet werden.

Die Blume beschriften (Foto: Gorldt)

Nach etwa einer Stunde ist die bunte Bastelarbeit dann schon fertig. Die Regenbogenblumen können in Fenster oder etwa an den Gartenzaun gehängt oder auch an Freunde und Familienmitglieder verschenkt werden.

Wer weitere Hilfe oder Materialien braucht, kann mit Sabine Hoffmann Kontakt aufnehmen: 0157/31 33 34 50