Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen, wie die Befragten ihr tägliches Leben wahrnehmen. So ist Jessen Vorreiter beim Thema Schulqualität. Worin die Einrichtungen gut sind und wo es besser laufen könnte.

Jessen/MZ - Jessen führt das Ranking in der Gesamtbewertung der Schulqualität im Landkreis aus Sicht der Teilnehmer an der Umfrage von MZ und Volksstimme an. Besonders niedrig wird der Unterrichtsausfall wahrgenommen. Beim Thema einer funktionierenden Integration belegt Jessen einen der vordersten Plätze (dritter Platz), und auch zur Schule gehen die Kinder in Jessen gern. Überhaupt wird dieses Themenfeld im gesamten Landkreis am positivsten bewertet. Jede Stadt bleibt weit unter der Schulnote drei.