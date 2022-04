Familie Blei in Jessen „schwimmt“ mit Fisch in das neue Jahr

Florian Blei und sein Vater Mario keschern einen fünf Kilogramm schweren Wels aus einen ihrer sechs Becken im familieneigenen Gewächshaus in Jessen, dort werden die Fische für die Kunden gehaltert.

Jessen/MZ - An den letzten Tagen des Jahres geht es noch einmal hoch her im kleinen Fischgeschäft der Familie Blei in Jessen. Viele Kunden haben sich angemeldet, um den traditionellen Neujahrsfisch bei ihnen zu kaufen. Die Verkaufsschlager zu Silvester seien nach wie vor Karpfen und Forellen, sagt Silke Blei, die zusammen mit Ehemann Mario den Betrieb führt.