Fähren Prettin und Pretzsch verkehren, solange Sturm es zulässt

Prettin/Pretzsch/MZ/ka - Die beiden Fähren in der Region - jene zwischen Prettin und Dommitzsch und jene zwischen Pretzsch und Mauken - haben am Freitagmorgen den Fährverkehr quasi fahrplangerecht aufgenommen.

Beide Fährbetreiber, Jan Ulrich in Prettin und Mario Richter für Pretzsch, konnten am Vormittag allerdings, wie am Vortag angekündigt, noch keine Prognose dazu abgeben, wie lange sie den Pendelverkehr zwischen den Ufern aufrechterhalten können.

„Für Nachmittag sind schon wieder neue Stürme angekündigt“, so Mario Richter zur MZ. Sicherheit für die Fährleute und die Nutzer geht vor. Stürme können auch das Anlanden deutlich erschweren oder gar verhindern.

Die Fähren in Coswig und Elster sind bekanntlich derzeit außer Betrieb. Die Elsteraner Fähre ist zur Generalrevision in der Werft.