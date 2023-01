Fähren erwarten ein Jahr ohne längere Ausfälle

Prettin/Pretzsch/Elster - Mal fix von Pretzsch nach Mauken zum Eisessen? Wer dabei nur auf die Elbebrücken in Wittenberg und Torgau setzt, legt dafür rund 50 Kilometer zurück. Dank der Fähren in Elster, Pretzsch und Prettin geht es aber auch deutlich kürzer. So weist der Wegweiser in Prettin die Entfernung nach Mauken via Fähre mit vier Kilometern aus. Auf die drei schwimmenden Brücken dürfte auch in diesem Jahr wieder Verlass sein. Alle Betreiber teilen mit, dass die nächste jeweilige turnusgemäße Revision noch mehr als ein Jahr in der Zukunft liege. „Unsere jüngste war erst im vergangenen Jahr“, sagt Uwe Wiedemann. Laut dem Bauamtsmitarbeiter der Stadt Zahna-Elster musste deswegen die Fährverbindung nach Wartenberg für zwölf Wochen pausieren.

