Im August ereigneten sich in einem Supermarkt in der Straße Baderhag in Jessen und in einer Tankstelle zwei Raubdelikte. Jetzt wird der Täter mit Fotos gesucht.

Jessen/MZ. - Wegen Raubüberfällen in Jessen wird ein unbekannter Mann gesucht.

Am Abend des 10. August 2023 ereignete sich in einem Supermarkt in der Straße Baderhag in Jessen (Elster) ein Raubdelikt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll gegen 19.45 Uhr eine unbekannte männliche Person die Verkaufseinrichtung betreten und wenig später Ware auf das Kassenband gelegt haben. Plötzlich habe der Täter unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Kassiererin zum Öffnen der Kasse und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die Mitarbeiterin übergab daraufhin Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Als sich eine weitere Mitarbeiterin der Kasse näherte, verließ der Täter fluchtartig das Geschäft in unbekannte Richtung.

Bild des unbekannten Tatverdächtigen (Foto: Polizei)

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos. Wenige Stunden später, gegen 22.20 Uhr, ereignete sich in einer Tankstelle in der Rehainer Straße in Jessen erneut ein Raubdelikt. Nach den bislang vorliegenden Informationen soll zur vorgenannten Zeit eine unbekannte männliche Person die Verkaufsräumlichkeit der Tankstelle betreten und sich hinter den Verkaufstresen begeben haben.

Sodann habe er die dort befindliche Mitarbeiterin unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Im weiteren Verlauf habe sich der Täter selbständig Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Kasse entnommen, zudem Tabakwaren an sich genommen und die Tankstelle in unbekannte Richtung verlassen.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben auch hier erfolglos. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei beiden Überfällen um denselben Täter handelt.“ Den Ermittlungsbehörden liegen Bilder der Videoüberwachung des Tankstellengeländes bzw. aus den Verkaufsräumlichkeiten der betroffenen Tankstelle vor. Sie zeigen den unbekannten Täter unmittelbar vor bzw. während des Überfalls.

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? (Foto: Polizei)

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/6000-291. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde die Veröffentlichung der Bilder durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau angeordnet.