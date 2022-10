Fachleute aus dem Kreis Wittenberg warnen vor Heizperiode mit illegalen Kaminen und offenem Feuer

In der aktuellen Heizperiode wollen die Menschen im Altkreis Jessen vermehrt mit Kamin heizen. Warum das Feuerwehr und Co. Sorgen bereitet und was Annaburgs Stadtwehrleiter zu DIY-Teelichtöfen sagt.

Jessen/MZ - Er hat gerade alle Hände voll zu tun. Gerry Kring ist bevollmächtigter Schornsteinfeger für Teile von Jessen und Annaburg und derzeit rund um die Uhr im Einsatz. „Sehr viele wollen jetzt zuheizen“, haben sich also jüngst einen Kamin gekauft, der von Kring abgenommen werden muss, bevor er in Betrieb genommen werden kann, oder sie wollen ihren Kamin wieder in Betrieb nehmen. Dass nun so viele Leute auf Holz und Kohle setzen, hält er nicht für die beste Lösung, schließlich würde auch dieser Brennstoff letztlich knapp werden. Aber seit dem Ukraine-Krieg würden sich eben immer mehr Leute einen Kamin anschaffen.