Beginn des Sprechens

Logopädin und Heilpädagogin Dana Trompke in der Jessener Praxis für Logopädie.

Jessen/MZ - Dana Trompke spricht gestenreich mit ruhiger, klarer Deutlichkeit und meist vergnügt lachend. In einem der Praxisräume für Logopädie in der Jessener Bahnhofstraße biegt sich ein Schrank unter Spielkartons - ihren wichtigen Arbeitsmaterialien, was manche Eltern nicht begreifen können. Doch mit Spielen erzeugt die Logopädin Begeisterung, die es für einen Therapieeffekt brauche.