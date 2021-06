Etwas für Frühaufsteher rund um Annaburg

Der Naturschutzbund und das Porzellaneum laden zur Radtour in die Annaburger Heide. Was die Teilnehmer dabei hören und sehen.

Annaburg - Wer ist von uns nicht neugierig? Diese Frage stellte sich bei den Teilnehmern der Fahrradtour am letzten Sonntag im Mai erst gar nicht. Die Organisatoren vom Naturschutzbund, in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Porzellaneum, waren selbst überrascht, über das Echo, welches die kleine Notiz in der Mitteldeutschen Zeitung ausgelöst hatte.

Jedoch war die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt, denn es sollte erneut ins Sperrgebiet gehen, zur vogelkundlichen Wanderung. Und da die gefiederten Freunde Frühaufsteher sind, mussten sich die Zweibeiner natürlich anpassen. Das hieß: Aufstehen so gegen vier Uhr, um pünktlich um 5 Uhr am Treffpunkt „Annaburger Loch“ zu sein.

Dieser idyllisch gelegene kleine See bildete sich, nachdem dort für die Errichtung der Neubaublocks Kies ausgebaggert worden war. So einladend er auch glänzte, zum Anbaden am Sonntagmorgen hatte aber niemand Lust, denn die Temperaturen lagen gerade mal bei sechs Grad. Wohl dem, der sich etwas wärmer angezogen hatte. Ebenfalls waren diejenigen, die Radlerhandschuhe übergestreift und eine Kopfbedeckung aufgesetzt hatten, gut beraten.

Bevor aber in die Pedale getreten wurde, gab es von Bernd Simon, Vorsitzender der Ortsgruppe des Naturschutzbundes einige organisatorische Hinweise und Mario Reihs, verantwortlicher Feldwebel für Standortangelegenheiten, klärte über das generelle Verhalten im Sperrgebiet auf.

Ruf vom Wiedehopf

Nach einigen Schlenkern durchs Stadtgebiet wurde an der Brücke über den Neugraben das erste Mal gestoppt. Die Rauchschwalben, die auf den Telefondrähten scheinbar zum Greifen nah saßen, sahen neugierig herunter. Die Radler aber lauschten den Rufen von Wiedehopf und Mittelspecht. Alsbald tauchte die Truppe ein in den „Dschungel“ der Annaburger Heide.

Allein die vielen Nuancen von Grün waren ein Labsal für die Augen. Allerdings, die kleinen und größeren Flieger konnten sich hierin auch gut verstecken. Doch das geschulte Auge derjenigen, die des Öfteren an Vogelwanderungen teilgenommen haben, erspähten den ein oder anderen Sänger. Auch Uwe Simon vom Naturschutzbund gab sich viel Mühe, all die Fragen der „Mitreisenden“ zu beantworten.

Immer wieder präsent: Der Kuckuck. Sein Rufen begleitete die Naturfreunde fast auf der gesamten Tour. Obwohl sein Weibchen mehrere Eier legt, platziert dieser raffinierte Vogel immer nur je eines in einem fremden Nest. So fällt es den Pflegeeltern nicht auf. Aber auch Rotkehlchen, Nachtigall und der Zilp Zalp ließen sich hören. Mit der Bemerkung: „Im Hintergrund flötet die Mönchsgrasmücke“, bewies Karin Reihs (Porzellaneum), dass sie schon allerhand Wissen auf vorherigen Wanderungen mitgenommen hatte. Auch Alana, gerade einmal zehn, liebt den Wald und weiß schon viel über seine Bewohner. Mit ihrem Opa Hans-Peter Köppe ist sie oft bei solchen Wanderungen dabei.

Viel Platz für Waldgeister

Gerade als alle der klaren und lauten Stimme des Baumpiepers lauschten, überraschte sie ein Langohr, welches in einigen Metern Entfernung auf den Weg sprang. Erst als er (oder sie?) die Ruhestörer ausgiebig begutachtet hatte, trollte er sich. Hasen, so erfuhren die Radler, brauchen, um sich gesund zu ernähren, 30 Futterpflanzen.

Dass es in der Annaburger Heide nicht mit rechten Dingen zugehen soll, bezeugt am Wegesrand ein großes weißes Kreuz, genannt „Toter Fischer“. Hier soll ein Fischer einst erschlagen worden sein und da man dem Missetäter nicht auf die Spur kam, schrieb man den Mord Waldgeistern zu. Fortan legte jeder, der hier durchkam, einen Zweig an der Stelle nieder. Mit dem Ergebnis, dass mit der Zeit der Weg blockiert ward und man das Kreuz etwas versetzen musste.

Die Annaburger Heide selbst böte mit ihren 8.000 Hektar viel Raum für Waldgeister. Auch wenn rund 6.000 ha davon seit 1900 militärisch genutzt werden. Am Ende der rund 20 Kilometer langen Strecke waren die Teilnehmer am Sonntag dankbar, als sie sich auf die von Mitarbeitern des Porzellaneums aufgestellten Bänke setzen, die Sonne und heißen Kaffe plus Picknick genießen konnten. Spontan stimmten einige passende Volkslieder an. Natürlich die vom Kuckuck. (mz)