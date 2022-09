Es wird zugedreht und abgeschaltet

Elster/MZ - Wie soll die Stadt auf die steigenden Kosten für Gas, Öl und Elektroenergie reagieren? In zwei Tagesordnungspunkten haben sich der Hauptausschuss und der Stadtrat von Zahna-Elster in einer gemeinsamen Sitzung am Montagabend im Vereinsraum in der Mittelstraße in Elster mit diesem Thema befasst. Verschiedene Bereiche wurden beleuchtet und einige Festlegungen getroffen. Die Dorfgemeinschaftshäuser stehen den Orten und Vereinen weiterhin kostenlos zur Verfügung. Angestrebt wird aber, dass Nutzungszeiten nicht über die Woche verteilt, sondern möglichst auf wenige Tage konzentriert werden, um so Kosten sparen zu können. Vom Tisch ist auch die Überlegung, die Häuser für private und gewerbliche Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung zu stellen, zumindest bis zum Ende dieses Jahres. Dagegen sprach sich neben anderen Johannes Schneider (CDU) aus, denn die Gebäude müssten im Winter dennoch ein bisschen geheizt werden. Und wenn bei einer Veranstaltung mal durchgewärmt werde, sei das sicher den Gebäuden zuträglich. Er sei strikt gegen eine Schließung, äußerte Peter Schulze (LUN). Es könnte sich in den Häusern Schimmel bilden, führte er als ein Argument dagegen an. „Wir können nicht unser Freizeitleben opfern für Sachen, für die wir nicht verantwortlich sind“, fügte er an. Wer die Dorfgemeinschaftshäuser nutzen möchte, muss ab 1. Oktober zusätzlich zu der jeweiligen Nutzungsgebühr eine Energiepauschale entrichten. Die Runde einigte sich darauf, dass für Räume bis 50 Quadratmeter 20 Euro pro Tag, über 50 bis 80 Quadratmeter 30 Euro und über 80 Quadratmeter 40 Euro fällig werden. Die Zeit bis zum Jahresende soll genutzt werden, um die Verbräuche genau zu analysieren und eine neue Kostenkalkulation zu erstellen. Einzige Ausnahme bei der Energiepauschale ist das Gemeinschaftshaus in Leetza. Dort kann nur mit Holz und Kohlen für Wärme gesorgt werden. Für die Brennstoffe seien die Nutzer selbst verantwortlich, hieß es. Die Sauna in der Turnhalle in Elster wird weiter betrieben. Bei ihr war überlegt worden, sie nicht zu öffnen. Als die Pläne bekannt wurden (die MZ berichtete), habe es „einen Sturm der Entrüstung“ gegeben, sagte Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler). Die Nutzer hätten erklärt, dass sie bereit seien, mehr zu zahlen. Vereinbart wurde nun, dass die Sauna ab dem 7. Oktober wieder geöffnet wird, jeweils montags und freitags. Allerdings werden die Nutzungszeiten wahrscheinlich jeweils um zwei Stunden reduziert. Details will die Verwaltung dazu noch mitteilen. Statt fünf Euro sind künftig acht Euro für den Saunagang zu entrichten. Bei der Kleiderkammer in Zahna sollen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Es ist vorgesehen, dass sie künftig nur noch zwei statt fünf Tage in der Woche geöffnet ist. Auch sollen die Temperaturen in Räumen, in denen sich nur zeitweilig Personen aufhalten, deutlich reduziert werden.

