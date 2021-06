Es kann in Jessen gefeiert werden

Die Jugendweihe für den Jahrgang 2020 ist am 12.Juni in Jessen geplant.

Jessen - „Der Jugendweihetermin steht“, erklärt Ellen Kliem, Büroleiterin des Vereins Interessenvereinigung für humanistische Jugendarbeit und Jugendweihe auf Nachfrage der MZ. Am Sonnabend, 12. Juni, finden in drei Feierstunden die Nachholtermine für die Jugendlichen des Jahrgangs 2020 in der Jessener Mehrzweckhalle statt. Es tue ihr sowohl für die Eltern als auch für die Mädchen und Jungen leid, dass es wegen der Pandemie zu so vielen Verzögerungen gekommen ist. Und sie hoffe, dass die Kleider und Anzüge noch passen.

Die Büroleiterin weist ausdrücklich auf die dann geltenden Corona-Hygieneregeln hin. „Die Zeit wird auch eine Stellprobe nicht hergeben, allein von den Hygienemaßnahmen her nicht, es muss alles desinfiziert werden, und auch die Kontrollen werden Zeit brauchen“, erklärt Kliem und meint damit, dass alle Anwesenden entweder einen vollständigen Impf-, Genesen- oder negativen Testnachweis erbringen müssen. Selbstverständlich gilt für alle eine Maskenpflicht.

Da die Zeit knapp ist, kann der Verein die Jugendlichen und ihre Familien über die genauen Zeiten der einzelnen Feierstunden nicht mehr per Post informieren. „Die Klassen können ihre Feierstunden in den nächsten Tagen auf unserer Internetseite finden.“ Dieser Lösung sind mehrere Gespräche mit Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) vorangegangen. Kliem kann sagen, dass aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen alles versucht wird, damit auch die Jugendweihen für den Jahrgang 2021 im Juni stattfinden können. „Aber, es gibt noch keinen fixen Termin.“

Der Verein, so erklärt Kliem, wolle allen Jugendlichen ihre Feier zeitnah ermöglichen, da keiner weiß, ob die Inzidenz auf diesem niedrigen Niveau verbleibt. Denn das erklärte Ziel ist und war: Sowohl den verbliebenen 86 Jugendlichen aus Jessen und Umgebung des Jahrganges 2020 als auch den 131 von 2021 die Feierstunde noch vor Beginn der Sommerferien zu ermöglichen.

Ellen Kliem hat in den zurückliegenden Wochen etliche Absagen durch Eltern erhalten, die sauer waren und ihr Unverständnis darüber äußerten, das in Kirchen Konfirmationen stattfinden, aber Jugendweihen nicht zugelassen waren. Diese Eltern waren der Meinung, der Verein würde sich nicht genügend einsetzen. Kliem zeigt Verständnis für die Auffassung und versuchte, ihnen zu erklären, wie schwer es ist, entsprechende Lokalitäten für die Feiern zu buchen.

Für Jessen sieht es vergleichsweise gut aus, die Mehrzweckhalle im Stadtteil Nord steht für den gesamten Juni zur Verfügung. Ganz anders sieht es für Wittenberg und Bad Schmiedeberg aus. Kliem gibt an, dass für die Wittenberger Jugendlichen wohl auch Sonntag-Termine gefunden werden müssen. (mz)

Informationen zu den Feierstunden stehen im Internet unter der Adresse: www.jugendweihe-wittenberg.de