Elster/MZ - Ein Ausruf wie: „Renn um dein Leben!“ wurde in den vergangenen Jahren eher selten beim alljährlichen Sportfest der Elsteraner Sekundarschule gebrüllt. An diesem Vormittag ist es nur ein Ruf unter vielen, die die Jugendlichen zum Anfeuern ihrer Mitschüler nutzten. Denn anstelle der klassischen Disziplinen – Laufen, Springen, Werfen – will in diesem Jahr ein Parcours überwunden werden und die Schüler können sich ganz wie eine Kicker-Spielfigur fühlen.