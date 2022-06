Erwartungen übertroffen

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt hat auf dem Vorderschlosshof für krebskranke Kinder musiziert. Was dabei zusammengekommen ist.

Das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt hat am Mittwochabend auf dem Vorderschlosshof in Annaburg auch zugunsten krebskranker Kinder gespielt.

Annaburg/MZ - „Das überrascht mich jetzt“, sagt Katharina vom Schloß am Mittwochabend auf dem Vorderschlosshof in Annaburg. Dort bekommt die Vorsitzende vom Verein „Krebskranke Kinder in Not“ von Oberstleutnant André Megow, der den Holzdorfer Standortältesten vertritt, und im Beisein von Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) einen symbolischen Scheck über 3.096 Euro überreicht.