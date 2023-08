Erstmals schießen in Jessen Frauen in separatem Wettbewerb

Jessen/MZ - Wenn sich die Schützengilde Jessen am ersten August-Sonnabend trifft, dann fallen wichtige Entscheidungen. Diesmal, zum 185. Schul- und Heimatfest, sogar eine mehr als in vergangenen Jahren. Denn erstmals waren die Schützinnen in der Gemeinschaft aufgefordert, in einem separaten Vergleich ihre Königin zu ermitteln.