Erster Renaissancegarten entstand in Lochau

Annaburg/MZ - Nicht an der Lichtenburg, sondern in Annaburg befand sich der erste Renaissancegarten. Das stellt Annaburgs Ortschronist Bernd Hopke zum Beitrag „Idee Handwerkerakademie“ vom vergangenen Dienstag klar. Die Gärten, die Friedrich dem Weisen als Vorbild dienten, waren die Renaissanceanlagen, die an den Landsitzen reicher italienischer Adlige entstanden waren, erläutert er.

Diese Gärten hätten überwiegend aus Nutzpflanzen bestanden. So auch der in Annaburg, dem damaligen Lochau. Neben vielen Obstbäumen, wurde hier Wein angebaut, standen hier Zypressen möglicher Weise sogar Palmen und neben vielen Kräutern, Gewürzpflanzen wuchsen hier auch schon die ersten Tulpen. Die Lichtenburg hat ihren ersten Renaissancegarten erst etwa 60 Jahre später erhalten.

Bernd Hopke führt weiter dazu aus: Friedrich der Weise war mehr als der Beschützer der Reformation. Als der ranghöchste Fürst im alten deutschen Kaiserreich, der zu seinen Vorfahren viele Persönlichkeiten aus den europäischen Adelshäusern zählen konnte, hatte er wesentlich mehr zu bieten. 1493 unternahm er seine Pilgerreise ins heilige Land. Dabei kam er unmittelbar mit der Welt der mediterranen Kultur in Berührung.

Danach weilte er bis 1498 am Hofe von Kaiser Maximilians I., dessen Reichsverweser (Stellvertreter) er war. Als sein engster persönlicher und politischer Vertrauter kannte er alle kaiserlichen Paläste in Süddeutschland, Österreich und den Niederlanden. Schon sehr früh entwickelte der Kurfürst sein Interesse an den neuen Strömungen der beginnenden Renaissance. Auch deswegen lehrte die 1502 in Wittenberg gegründete Universität in diesem Sinne. Erste humanistische Denkansätze ließ ihn zu seinen Lebzeiten die später ausbrechenden Bauernaufstände verhindern.

Um 1500 zog sich der Kurfürst aus dem ständigen Dienst am kaiserlichen Hof zurück. In dieser Zeit muss wohl sein Entschluss gefallen sein, seine Lochau im Sinne einer „Villa-Rustica“ nördlich der Alpen auszubauen. Schon 1492 wurde die Lochau (heute Annaburg) im Renaissancestil umgebaut. 1493 war die hölzerne Wasserleitung fertig gestellt und eine Badestube im Schlossturm eingerichtet.

Auch ein kleinerer Tiergarten mit Mauer entstand vorab 1498. Die Um- und Neugestaltung der Schlossgärten wurde vermutlich im Zusammenhang mit der entstandenen hufeisenförmigen Vorburg 1517 abgeschlossen. Dabei entstand der heutige Kellerberg als „Weinberg über Ziegel“ errichtet und war vollständig mit Wein bestockt. Eine entsprechend Weinpresse mit „Trinkstube“ wurde hier errichtet. Diese „Trinkstube“ war eine von fünf weiteren Pavillons die in diesem Garten Platz fanden und zum Verweilen einluden.

Der größte von ihnen war sogar eine dreiseitige Anlage und vollständig in „grün“ gehalten. Dieses Bauwerk war so außergewöhnlich, dass es auf der Karte von 1556 als „Grünes Haus“ vermerkt wurde. Der Garten der Lochau war ein Nutzgarten in denen viele Pflanzen wuchsen, die sich Friedrich der Weise über die Augsburger Fugger aus fernen Ländern beschaffen ließ. Seite 12