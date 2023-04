Wohnungsbau im Kreis Wittenberg Erster Neubau seit 40 Jahren- Das hat das „Neue Eck“ der Jessener Wohnungsgenossenschaft zu bieten

Die Jessener Wohnungsgenossenschaft präsentiert ihren Neubau. Dessen erste Wohnungen plus Geschäftsstelle sind bereits bezogen. Was das Haus in Jessen jetzt bietet.