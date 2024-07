Verkauf von Schulranzen Erster Ansturm nach Jahreswechsel - Sabrina und Bianka Suldt aus Jessen geben Tipps

Sabrina und Bianka Suldt verkaufen im Jessener Schreibwarengeschäft „Tintenfass“ auch Schulranzen. Warum Patches groß in Mode sind, was ihre Kunden besonders schätzen und welche Anforderungen an die „Tornister“ gestellt werden.