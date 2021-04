Erste Runde ist in Zahna-Elster geschafft

Impfaktion in Elster: Hier verabreicht Doktor Torsten Göbel an Klaus-Dieter George die Impfung mit Biontech.

Zahna-Elster - Die erste Runde der kommunalen Impfaktion gegen Covid-19 in der Stadt Zahna-Elster ist abgeschlossen. Damit sind rund 200 Hochbetagte erstmals immunisiert worden. Start war am Montag vor Ostern in Zahna, danach folgte Elster, und am vergangenen Montag haben in Zörnigall 82 Rentner die Spritze erhalten.

Kommenden Montag bekommen die ersten 43 Zahnaer „Kandidaten“ ihre Zweitimpfung, außerdem werden nochmals 40 „Neulinge“ erwartet. „Wir arbeiten die Anmeldeliste nach Alter absteigend ab“, sagt Hauptamtsleiterin Simone Kase. Eheleute würden möglichst zusammen eingeladen, wenn beide Partner impfberechtigt sind.

Es werde ausschließlich der Impfstoff von Biontech verabreicht. Simone Kase sieht die Aktion als vollen Erfolg. „Die Resonanz ist durchweg positiv. Und wir sind froh, dass wir unsere ältesten Bürger vor Corona schützen lassen können.“ (mz/Ute Otto)