Die Stadt Annaburg soll in diesem Jahr zum ersten mal eine Prinzessin bekommen.

Annaburg/MZ - Kaum ist in Annaburg ein Großereignis – das MDR Jump-Konzert – über die Bühne gegangen, beginnen bereits die Planungen für das nächste. In zwei Monaten feiert Annaburg das 186. Schloss - und Heimatfest. In dessen Rahmen wird es eine Erweiterung des Programmes geben.