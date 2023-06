Kindergarten feiert Jubiläum Erst der Clown, dann das Eis – klare Regeln beim Familienfest in Seydas Kita

Beim Familienfest im „Spatzennest“ in Seyda wird der 10. Jahrestag des Neubaus gefeiert. Nach dem Programm in der Turnhalle verlagert sich die Fete in den Garten, Wer dort das neue Spielgerät toll findet und wie es finanziert wird.