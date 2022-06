Erneut Flammen in einem Wald bei Löben

Löben/MZ/GRO - Schon wieder hat es in einem Wald im Umfeld von Löben gebrannt. Die Feuerwehren von Annaburg, Löben, Premsendorf und Holzdorf waren am Donnerstag 8.23 Uhr alarmiert worden, informierte Annaburgs Stadtwehrleiter Roland Karthäuser. Die Annaburger kamen vor Ort zum Einsatz, da die Brandstelle rechtzeitig bemerkt wurde und klein gehalten werden konnte. Entdeckt hatte sie ein Forstarbeiter, der in dem Bereich tätig war.