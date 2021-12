Ermittlungserfolg nach Überfall in Jessen

Jessen/MZ - Die räuberische Erpressung in einem Jessener Einkaufsmarkt in der Schulstraße ist aufgeklärt. Darüber hat die Polizeiinspektion am Mittwoch informiert. Demnach wurde ein 19-Jähriger als mutmaßlicher Täter ermittelt.

„Er wurde durch die Polizei am 27. Dezember an seiner Wohnung in Jessen angetroffen und vorläufig festgenommen“, teilte Doreen Wendland, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, mit. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte das „mutmaßliche Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden“. In der anschließenden Vernehmung habe der junge Mann die Tat in Jessen-Nord eingeräumt und gegenüber den Ermittlern als Motiv finanzielle Schwierigkeiten angegeben.

Die Tat, die dem 19-Jährigen zur Last gelegt wird, ereignete sich am 18. Dezember, ein Sonnabend, gegen 16.20 Uhr. Zunächst habe er gegenüber einer Markt-Mitarbeiterin verbal, dann mit einem Messer die Herausgabe von Bargeld gefordert. Doch zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der Täter flüchtete aus dem Objekt. Die Polizei fahndete nach ihm und hatte auch die Bevölkerung um Unterstützung gebeten.

Derzeit ist der Beschuldigte wieder auf freiem Fuß. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen habe das die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau „mangels vorliegender Haftgründe“ so entschieden, hieß es.