Engagierte Bürger - Wie Mark Zwuschen zu einer Weihnachtspyramide kam

Mark Zwuschen/MZ - „Und sie dreht sich doch!“ Schon Galilei wusste es. Die Probe aufs Exempel konnte an diesem Sonnabend jeder Passant in Mark Zwuschen mitverfolgen. Gegen 15.30 Uhr steckte Thomas Felber, Vorsitzender vom Landimpuls-Verein, den Stecker ein - und der Drehkranz in immerhin 4,50 Metern Höhe begann sich zu drehen.

„Ein schöner Rücken kann auch...“ Mit vollem Körpereinsatz arbeiteten die Pyramidenbauer im Garten von Roland Lange. Foto: C. Felber

Noch fehlen der robusten Weihnachtspyramide die Figuren. Doch die werden erst zur Eröffnung der „Weihnachtsecke“ am Gasthaus in dem kleinen Ort aufgesteckt. Und sollen durchaus für einige Schmunzeln heischende Überraschungseffekte sorgen. Denn sie stellen ortstypische Szenen dar.

Im März/April hatte Felber die erste Idee für den Bau einer solchen Pyramide. Er überzeugte in Michael Staab und Roland Lange die für den Metall- und Holzbau nötigen Fachleute. Dachdeckermeister Martin Stets, der für die Idee auch sehr rasch zu begeistern war, brachte schon im März das Holz. Das er zudem sponserte. Im Internet wurden dann Vorlagen gesucht, die mit den Mitteln im Dorf umsetzbar schienen. Und ab September werkelten die drei Mark Zwuschener auf dem Grundstück von Roland Lange. Viele halfen, wenn sie gebraucht wurden. Einige mit weiteren Fachkenntnissen, andere mit Werkzeug, die Volksbank auch mit einer Zuwendung an den Landimpuls-Verein aus dem Gewinnsparen.

Die Skizze darf ruhig neugierig darauf machen, was ab dem ersten Advent figürlich auf der Pyramide zu sehen sein wird. Foto: Kl. Adam

Am Sonnabend nun wurde das Gesamtwerk in einem durchaus abenteuerlichen Transport mit Dirk Lindemann am Steuer durch das halbe Dorf an seinen Standort gebracht. Martin Stets fuhr seinen Mobilkran aus, um damit den Drehkranz aufzusetzen. Fertig. Richtfestbier verdient.