Laienspielschar der Kolpingfamilie aus Kaunitz gastiert nach Pandemiepause wieder in Purzien. Was die Verbundenheit ausmacht.

Die Kolpingfamilie aus Kaunitz spielt wieder in Purzien Theater: In der Praxis von Dr. Bacchus (Christian Jacobfeuerborn, r.) bereitete vor allem Dauerpatientin Wilma Öfter (Elke Bokel) dem Arzt und dessen Sprechstundenhilfe Lore Ley (Martina Höwelkröger, l.) immer wieder Kopfzerbrechen.

PURZIEN/MZ - Es kommt nicht oft vor, dass die Stuhlreihen des Bürgerzentrums in Purzien restlos belegt sind. Gastspiele der Laienspielschar der Kolpingfamilie Kaunitz sind allerdings ein steter Garant dafür. Seit 1992 verbindet die beiden Orte eine feste Partnerschaft, deren Krone das jährliche Theatergastspiel in Purzien ist. Die Freundschaft zueinander ist mittlerweile so groß, dass auch die pandemiebedingte Pause von vier Jahren ihr nichts anhaben konnte. „Die Basis unseres Miteinanders sind in erster Linie private Kontakte der Familien untereinander. Und denen konnte Corona nichts anhaben“, verdeutlicht Thoralf Gräbner, Vorsitzender des Freizeit- und Sportvereins Purzien. „Wir praktizieren eine gelebte Wiedervereinigung“, ergänzte ihn Reinhard Junker, dem gemeinsam mit Heinz-Werner Eikelmann seit vielen Jahren die Spielleitung der Laienspielschar obliegt.