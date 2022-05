Endlich wieder mal gesellig

Die Ruhlsdorfer haben am Sonntag ihr Dorffest gefeiert. Was sie dafür auf die Beine gestellt haben und was sich im Ort verändert hat.

Ruhlsdorf/MZ - Blasmusik wird vom Wind durch den Ort getragen, Wortfetzen ebenfalls. Es herrscht gute Stimmung inmitten des Dorfes. In der Nachbarschaft der Freiwilligen Feuerwehr Ruhlsdorf, die am Sonnabend einen Tag der offenen Tür veranstaltet hat, und des Dorfgemeinschaftshauses, sind Zelte aufgebaut, in denen die Einwohner mit ihren Gästen aus der Umgebung das Dorffest feiern. Traditionell steht das immer am letzten Sonntag im Mai auf dem Plan.