Endlich Volksfeststimmung beim 183. Schul- und Heimatfest in Jessen

Wenn die „Elbaue Musikanten“ aufspielen, wie hier beim Frühschoppen am Montag am „Schützenhaus“, dann dauert es nicht lange, bis sich die Tanzfläche füllt.

Jessen - Daran gibt es für Benno Loff nichts zu deuteln. Die Rückschau auf das 183. Jessener Schul- und Heimatfest fällt „äußerst positiv“ aus. Das sagt er am Montagvormittag, als die „Elbaue-Musikanten“ im Sommergarten des „Schützenhauses“ zum Frühschoppen aufspielen und etliche Paare vor der Bühne tanzen.

Voraussetzungen für Besuch

Zugang zu der Veranstaltung hat nur, wie es auch das ganze Wochenende war, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Zwei Testzentren waren aufgebaut, eins unmittelbar am Zugang zum Jahrmarkt und eins in der Kindertagesstätte „Koboldmühle“ am Schwanenteich. In dieser Einrichtung testeten Mitarbeiter der Stadtverwaltung, am Freitag 70 Leute, am Sonnabend 85 und am Sonntag 46, informierte der stellvertretende Jessener Bürgermeister Daniel Lehmann, der dort selbst an zwei Abenden tätig war. Die Ergebnisse: jeweils negativ.

Das Fest sei so abgelaufen, wie es sich der Schul- und Heimatfestverein, der das Zepter in der Hand hält, vorgestellt hat. Dass es in der jetzigen Situation ein besonderer Kraftakt war, ist unbestritten. Nicht allein aufgrund der Pandemie war das eine große Herausforderung, sondern zusätzlich noch, weil nur wenige Wochen vor dem Fest ein neuer Vereinsvorstand gewählt wurde, der sich erst „orientieren und finden musste“, wie Benno Loff anmerkt.

Innerhalb kurzer Zeit sei das Fest unter den Bedingungen und in engem Kontakt mit dem Jessener Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung organisiert worden. Da hätten alle einen guten Job gemacht. Und er fügt an: „So etwas geht nur im Team“. Das bezieht er nicht allein auf seine Vereinskollegen und sich, sondern auf das Zusammenspiel vieler Unterstützer, vor allem der Stadt. „Das ist ein Geben und Nehmen.“

Zudem hätten die Einwohner einige Erwartungen gehabt, nachdem das Fest im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Sehr angenehm sei gewesen, dass sich beim Festauszug am Sonntagnachmittag doch etliche Leute an der Strecke als Zuschauer einfanden, obwohl die Personenzahl des Pulks begrenzt war und von der traditionellen Route abgewichen werden musste. Für Benno Loff ist dieser Zuspruch Ausdruck, dass sich Leute freuen, wenn Traditionelles auch in Krisenzeiten bewahrt wird und sie zum Verein stehen.

„Gemeinsam sind wir stark“, ruft Walter Fromm von den „Elbaue-Musikanten“ den Frühschoppen-Gästen zu, deren Zahl stetig wächst. Von Corona wolle man sich keinesfalls die Stimmung verderben lassen, sagt er und erntet im Sommergarten Beifall.

Bei Reno Sperlich, der den Kinder- und Familien-Jahrmarkt auf dem Schulfestplatz mit 25 Geschäften von zwölf Schaustellerfamilien organisiert hat und der dem Vorstand des Schul- und Heimatfestvereins angehört, ist von trüber Stimmung am Montag keine Rede. Im Gegenteil, er kann seine Freude kaum in Worte fassen, was er von Freitag bis Montag in Jessen erlebt hat.

Seitdem die Corona-Pandemie zu so vielen Einschränkungen führt, habe sich bei ihm und seinen Kollegen endlich mal wieder Volksfeststimmung eingestellt. Einige Schausteller, für die dieses Traditionsfest die erste Station 2021 war, seien begeistert. Jessen habe den unwiderlegbaren Beweis angetreten, dass ein professionell organisiertes Volksfest in Zusammenarbeit von vielen Partnern in Zeiten von Corona durchführbar ist, sagt Reno Sperlich.

Die Schausteller hatten darauf gehofft, dass mehr Besucher als im vorigen Jahr kommen, aber dass es so viele werden, damit hatten sie in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet. „Ein Riesendankeschön an Jessen und seine Gäste, der Besuch war einfach gigantisch.“ Es habe alles super funktioniert. „Wir sind alle mehr als happy.“

Erfolgreiches Zusammenspiel

Der Platzmeister spricht von einer Top-Zusammenarbeit mit dem Verein und der Stadtverwaltung. „Da ist uns keine Hilfe versagt worden.“ Auch Entscheider in der Kreisverwaltung haben nach seinen Worten mitgezogen. „Ohne so ein Zusammenspiel wäre es nicht gegangen.“ Die Heimatfest-Tradition in Jessen unter diesen schwierigen Bedingungen zu pflegen, sei gelungen.

Für junge Besucher des Familientags und natürlich deren Angehörige gibt es am Montag noch eine Überraschung. Drei Kinderkarussells nehmen Mädchen und Jungen den ganzen Tag kostenlos mit. Zuwendungen vom Schul- und Heimatfestverein und der Volksbank machen das möglich.

Im nächsten Jahr soll das Fest möglichst noch schöner werden, sagt Bürgermeister Michael Jahn (SPD). Der neue Vorstand habe dann auch eine längere Zeitspanne für die Vorbereitung, äußert Benno Loff. Wird etwa wie vor Corona gefeiert werden können? Der Wunsch ist da, was die Realität dann hergibt, wird sich zeigen. (mz)