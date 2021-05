Endlich mal wieder raus in Jessen

Gastgeber Johannes Zwicker im Gespräch mit Besuchern. Er sorgte sich auch in den lauschigen Ecken um seine Gäste.

Jessen - Zugegeben, es hätten zumindest am Samstag mehr Besucher sein können, die das Weingut Zwicker besuchten. Aber das unstete Wetter, mal guckte die Sonne, mal freute sich die Natur über den einen oder anderen Tropfen von oben, ließ offenbar so manchen zögern. Zwickers, die seit Wendezeiten nicht nur die Jessener mit edlen Tropfen, allerdings in Flasche und Glas, verwöhnen, wollten mit ihrer Einladung zu „Wein 2go“ ein Zeichen setzen.

Entspannt auf Abstand

Ein Zeichen auf dem langen Weg zurück zur Normalität. Natürlich erst einmal unter freiem Himmel und mit Abstand. Dieser war auf dem weitläufigen Gelände auch kein Problem. Es fand sich hier, unter alten Bäumen und am romantisch anmutenden Teich für jeden ein lauschiges Plätzchen. Ob bei Grauburgunder, Riesling oder dem prämierten Kerner, mit jedem Schluck stieg die Freude über die wieder gewonnene Freiheit. So entspannen sich Gespräche, wurde gescherzt und gelacht.

Cooper, der Australian Sheppard, bekommt erstmal Streicheleinheiten von mehreren Gästen. (Foto: Evelyn Jochade)

Für Johannes Zwicker ein wunderbares Bild. Der 30-Jährige hatte vor drei Jahren die Geschäfte von seinen Eltern übernommen. Gemeinsam mit ihnen hatte der ausgebildete Winzer und Kellermeister überlegt, wie man den 2020er Jahrgang präsentieren könnte: „Monatelang war nichts los. Die Arbeit aber war wie immer reichlich vorhanden. Da möchte man doch am Ende sehen, ob der frisch abgefüllte Wein ankommt“.

In Abwägung aller Pandemie-Vorgaben entschloss sich der junge Winzer zu dieser Open-air-Verkostung des neuen Jahrgangs 2020 und erfüllte damit gleichzeitig den Herzenswunsch vieler: Endlich mal raus gehen und was Schönes zu erleben.

Selbst aus der Kreisstadt

Dafür kamen Besucher selbst aus der Kreisstadt Wittenberg angereist. So wie Selina Schlacht, deren halbwüchsiger Australian Sheppard-Rüde sich bei all den verführerischen Gerüchen von Bratwurst bis Flammkuchen pudelwohl fühlte. Ob sein Frauchen ihm etwas abgab? Zumindest Streicheleinheiten gab es von mehreren Seiten. (mz)