Ende März beginnen im Stadtwald von Jessen Thementage des Kuratoriums Waldarbeit und Forsttechnik

Zukunftsdebatte im Wald: Was alles vorbereitet wird und welche Premiere es gibt.

Die Waldschäden, hier unmittelbar am Stadtrand von Jessen, sind nicht zu übersehen. Flächen mussten abgeholzt werden. Jetzt sind sie zum Aufforsten vorbereitet. Gerade diese Aufgaben werden ein Schwerpunktthema sein, wenn sich Fachleute aus ganz Deutschland sowie Waldbesitzer und Interessierte im Stadtwald Jessen treffen.

Jessen/Annaburg/MZ - „Im Stadtwald Jessen sind viele Vorbereitungen getroffen.“ Andrea Hauck ist zufrieden mit dem Stand, sagt sie am Montag. In der vergangenen Woche hat sich Andrea Hauck, sie hat die fachliche Leitung für die Thementage des Kuratoriums Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) inne, von den bisher gelaufenen Arbeiten im Waldgebiet am Kleinen Feld überzeugt.