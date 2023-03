Die Jessener Fotografin Katrin Liedtke schließt ihr Geschäft am Markt und zieht mit der Familie nach Nordrhein-Westfalen. Was der Grund für den Umzug ist.

Emotionaler Abschied - Jessener Fotografin schließt ihr Geschäft am Markt

Katrin und Sascha Liedtke haben in der Lieblingsecke des Fotostudios in Jessen Platz genommen.

Jessen/MZ - Die Entscheidung ist mit 5:0 einstimmig ausgefallen. Nach acht Jahren in Jessen verlassen Katrin und Sascha Liedtke die Elsterstadt und ziehen mit ihren drei Kindern zurück nach Nordrhein-Westfalen. Am Fotogeschäft von Katrin Liedtke befinden sich bereits Aufkleber im XXL-Format, dass zum 1. August für die Räume am Markt ein Nachmieter gesucht wird.