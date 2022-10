Elsters Sekundarschüler rennen für die Klassenkasse

Beim zehnten Sponsorenlauf ist gute Laune Trumpf. Wie lange die Teilnehmer durchhalten müssen und was sie zu erzählen haben.

Elster/MZ - Noch zehn Sekunden! Felix Hinze setzt zum Endspurt an und saust unter lauten Anfeuerungsrufen durch das Teilnehmerfeld. „Das war richtig anstrengend“, meint der Schüler aus der Klasse 9a nach 15 Minuten Tempolauf und wischt sich mit der Hand den Schweiß aus dem Gesicht. Hinze erzählt, dass er in seiner Freizeit als Leichtathlet für die TSG Wittenberg unterwegs ist und seine Bestmarken im Hoch- und Weitsprung 1,70 Meter beziehungsweise 5,08 Meter betragen. Als Läufer bevorzugt er lieber die Crossvariante. „Prinzipiell hat es Spaß gemacht“, so der Neuntklässler, der die Partystimmung im Stadion bei herrlichem Herbstwetter genießt.