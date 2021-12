Elsters Jugendklubschefin als „Weihnachtsmännin“ unterwegs

Sabine Hoffmann als Weihnachtsmann im mobilen Impfzentrum in Gorsdorf in der Runde der Impfteams.

Gorsdorf/MZ - Anderen Aufmerksamkeit und Empathie entgegenbringen, Mut machen, zeigen, sie sind mit dem, was sie tun, wichtig - das ist seit jeher die Maxime der Elsteraner Jugendklubchefin Sabine Hoffmann. Am Donnerstag war sie als Weihnachtsmann in ebendieser Mission wieder unterwegs. Zunächst verteilte sie an die Teams im Kreisimpfzentrum in Wittenberg kleine Aufmerksamkeiten.

Schokoweihnachtsmänner etwa, aber auch gebastelte Wolleengel. Anschließend tat sie gleiches beim mobilen Impfteam in Gorsdorf (Foto) und fuhr dann noch weiter in Unternehmen und Geschäfte. Auch auf die andere Elbseite nach Wartenburg begab sich die „Weihnachtsmännin“. Dort verteilte sie im Kinderheim ihre süße Fracht. Jugendklub und Kinderheim arbeiten seit Jahren zusammen.

Nicht selten habe sie die Beschenkten, die zuvor davon nichts wussten, zu Tränen gerührt. So berichtet es die Elsteranerin am Freitag. Foto: Jugendklub