Elsters Fähre wird zurückerwartet

Die Elsteraner Fähre, kurz bevor sie in die Werft transportiert wurde.

Elster/MZ - Voraussichtlich am kommenden Montag wird die Fähre Elster wieder an ihrem angestammten Platz ankommen. Das erfuhr die MZ auf Nachfrage von Uwe Wiedemann. Er ist seitens der Stadtverwaltung Zahna-Elster für die schwimmende Uferverbindung zuständig. Mitte Januar war das Schiff zur Generalrevision in die Werft nach Roßlau gebracht worden.

Nach jetziger Planung werde die Fähre am Donnerstag, 7. April, aus der Werft abgeholt. Dazu wird ein Arbeitsschiff von der Wittenberger Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes nach Roßlau fahren. Dort wird die Fähre zum Transport am Arbeitsschiff vertäut. Zwischenziel wird laut Uwe Wiedemann allerdings Wittenberg sein. Im dortigen Hafen wird die Fähre den Freitag und das Wochenende verbringen.

Montag wird das stählerne Gefährt dann seinen „Heimatort“ wiedersehen. Wenn alles wie geplant abläuft. Noch am selben Tag soll es wieder betriebsbereit gemacht werden. Dazu gehört, dass der oder die Anker des Gierkahnes im Elbegrund befestigt werden. Die Fähre wird mit dem Gierseil und den „Lenkseilen“ verbunden. Und dann muss sie sicher auch im Praxisbetrieb getestet werden.

Vom Gang dieser Arbeiten - manchmal machen sich Nacharbeiten nötig - wird es dann abhängen, wann die Fähre ihren angestammten Pendelverkehr zwischen Elster und Wartenburg wieder aufnehmen kann.