Elster/MZ - „Wir haben in der Chatgruppe so manch lockeren Spruch kassiert“, erklärt Lisa Timplan, die mit diesem Satz bei ihren Teamkolleginnen mehr als ein „Like“ kassiert. Denn nach dem Floorball-Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ steht fest: Die Mädchen haben mit ihrem Sieg den Jungs in der Wertungsklasse zwei schulintern den Rang abgelaufen. „Sie sind im Regionalfinale ausgeschieden“, ergänzt Lena Lopatta, die in der Mannschaft der Sekundarschule Elster den Ton angibt.

